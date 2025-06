In der Dessauer Ebertallee hat es am Donnerstag, 19. Juni, einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Wendemanöver in der Ebertallee - 82-jähriger Skoda-Fahrer kracht nach Kollision gegen Baum

Unfall in Dessau

Dessau/MZ. - In der Dessauer Ebertallee hat es am Donnerstag, 19. Juni, einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Die 38-jährige Fahrerin eines Citroen wollte gegen 8.50 Uhr ihr Auto wenden. Hierfür fuhr sie zunächst vorwärts in eine Grundstückseinfahrt, um anschließend wieder rückwärts in den fließenden Verkehr zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Skoda eines 82-Jährigen, der sich aus Richtung Kreisverkehr genähert hatte. In der Folge kam der 82-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Beide Autofahrer wurden verletzt. Der 82-Jährige musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 38-jährige Fahrerin des Citroen gab an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen.

Beide Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf etwa 33.000 Euro geschätzt.