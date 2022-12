Haus voller Geschichte Welche Geheimnisse sich hinter den Türen der Freimaurer in Dessau verbergen

Vor 110 Jahre wurde die Freimaurerloge „Zu den drei Säulen“ in Dessau gegründet. Es war nicht die erste Loge in der Stadt, es ist aber die einzige, die noch existiert. Wie das kam und wie sich die Loge heute in das Leben der Stadt integriert. Ein Blick hinter verschlossene, aber eigentlich offene Türen.