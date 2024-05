Eine aufmerksame Nachbarin hat in Dessau Schlimmeres verhindert und bewiesen: Lieber einmal mehr bei der Polizei anzurufen ist nie verkehrt.

Feuerwehr muss Tür in Dessau öffnen

Dessau/MZ/oml - Eine aufmerksame Dessauerin hat ihre Nachbarin am Samstag wohl vor Schlimmeren bewahrt, als sie den Notruf gewählt hat. Um 10.30 Uhr hatte sich die Frau, die in der Willy-Lohmann-Straße wohnt, bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass sie sich Sorgen um ihre Nachbarin mache. Sie gab an, dass bei ihr überall das Licht brennt.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurde festgestellt, dass in der Wohnung der Fernseher läuft. Auf Klingeln und Klopfen erfolgte zunächst keine Reaktion. Beim erneuten Klopfen meldete sich die 88-jährige Wohnungsinhaberin und gab an, Hilfe zu benötigen. Durch die angeforderte Feuerwehr konnte die verschlossene Wohnungstür geöffnet und medizinische Hilfe geleistet werden. Im Anschluss wurde die Betroffene mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.