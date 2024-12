Besonderer Weihnachtsmarkt „Advent in den Höfen“ lockt wieder nach Mosigkau

Zum "Advent in den Höfen" in Mosigkau öffnen am Samstag zehn Höfe ihre Tore. Was den Weihnachtsmarkt seit 17 Jahren so besonders macht – und was neben Puppentheater und Blasmusik noch auf dem Programm steht.