Zur Sonderblutspende lädt der DRK-Blutspendedienst NSTOB am zweiten Weihnachtsfeiertag in das Dessauer Radisson Blu Hotel ein. Auch über die Feiertage werden Blutkonserven benötigt.

Dessau/MZ/hth. - Zu Weihnachten Leben schenken, ist mit einer Blutspende möglich. Denn auch während der Feiertage müssen medizinische Einrichtungen mit Konserven versorgt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK-Blutspendedienstes NSTOB.

Spenden sind zwischen 10 und 14 Uhr möglich - Termin sollte reserviert werden

Dieser bietet am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, von 10 bis 14 Uhr einen Sondertermin im Dessauer Radisson Blu Fürst Leopold Hotel, Friedensplatz 30, an. Nach der Spende erhalten die Spender ein Weihnachtsmenü. Für die Planung muss ein Termin reserviert werden, so der Blutspendedienst. Das ist möglich auf der Website unter www.blutspende-leben.de/termine oder telefonisch unter 0800/1194911.

Was Spender mitbringen sollten

Grundsätzlich darf jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren beim DRK zur Blutspende gehen. Frauen können viermal, Männer sogar sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen den Blutspenden muss ein Abstand von mindestens 56 Tagen liegen. Mitbringen sollten die Frauen und Männer zur Spende ihren gelben oder digitalen Unfallhilfe- und Blutspenderpass sowie einen amtlichen Lichtbildausweis.