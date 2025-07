Die Hälfte des Jahres ist rum, doch in Dessau-Roßlau ist noch immer nicht klar, wofür 2025 Geld ausgegeben werden soll. Damit es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt, will ein Stadtrat jetzt eine Sondersitzung.

Dessau-Roßlau/MZ. - Wegen der prekären Haushaltslage, des noch immer nicht genehmigten Haushaltes und dadurch stockender Investitionen will Stadtrat Jakob Uwe Weber (ABV) in der Sommerpause einen Sonderstadtrat einberufen. Mit einem Brief wandte sich der Politiker an alle Fraktionen, außer die AfD, und warb für eine außerordentliche Ratssitzung.