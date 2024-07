Maik Barycza war bislang Marktleiter im NP-Markt in Meinsdorf. Jetzt führt er den Nahversorger der Edeka Gruppe als selbstständiger Inhaber unter dem Namen „nah & gut“-Markt. Was die Gründe für den Wechsel sind.

Meinsdorf/MZ. - Er hat gut geschlafen. Der erste Tag war arbeitsreich, „aber in Ordnung“. Die Übergabeinventur ist problemlos verlaufen, und so ist der bisherige Marktleiter Maik Barycza seit 1. Juli 2024 als selbstständiger Kaufmann nun Inhaber des Nahversorgers in der Meinsdorfer Bahnhofstraße und führt sein Unternehmen direkt am Ortseingang.