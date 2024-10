Die 49-jährige Michaela Lange folgt auf Matthias Cichosz, der nach 28 Jahren in den Ruhestand gewechselt ist. Was sie sich vorgenommen hat.

Wechsel an der Spitze zum 1. Oktober: Polizeiinspektion Dessau hat eine neue Chefin

Polizei in Anhalt

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hat eine neue Leiterin. Seit Dienstag, 1. Oktober, führt Michaela Lange die Behörde, die ihren Sitz in der Kühnauer Straße hat. Die 49-Jährige wurde von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang zur Direktorin ernannt.

„Mit ihrem großen polizeilichen Fachwissen, ihrer Geradlinigkeit und Durchsetzungsstärke hat Frau Lange bereits in den vergangenen Jahren stets hervorragende Arbeit geleistet und herausragende Führungsqualitäten bewiesen. Ich bin überzeugt davon, dass sie auch die neue Aufgabe mit Bravour meistern wird und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, erklärte Zieschang in einer Pressemitteilung.

Matthias Cichosz ist zum 1. Oktober in den Ruhestand gewechselt

Lange ist die Nachfolgerin von Matthias Cichosz. Der bisherige Direktor der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hat nach mehr als 28 Jahren im Dienst der Landespolizei seinen Ruhestand angetreten. „Im Namen der gesamten Landespolizei bedanke ich mich bei Herrn Cichosz für seine hervorragenden Leistungen und Verdienste für die Polizei. Mit eindrucksvollem Engagement und fachlicher Kompetenz hat er die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau wesentlich geprägt.

Lange hatte zuletzt den Führungsstab der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geleitet und war die Abwesenheitsvertreterin des Direktors.

„Meine Entwicklung innerhalb der Polizei ist sehr stark mit der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau verknüpft, insofern weiß ich sehr gut, wie die Behörde aufgestellt ist und vor welchen Herausforderungen wir stehen“, wird Lange zitiert. Sie lebe seit mehr als 25 Jahren in der Region. „Ich habe daher ein persönliches Interesse daran, dass diese lebenswert sowie sicher ist.“ Lange kündigte an, Kriminalitätsphänomene wie die Enkeltricks sowie die Straßenkriminalität weiter in den Blick zu nehmen. „Ein wichtiges Anliegen ist mir zudem, die Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter weiter zu verbessern.“

Michaela Lange ist seit 1994 bei der Polizei tätig

Lange wurde in Halle geboren. Ihre Polizeikarriere begann sie 1994. Seither durchlief sie verschiedene Stationen bei der Landespolizei. Seit dem Aufstieg in den höheren Polizeidienst im Jahr 2007 hat Lange durchweg Leitungsaufgaben in der Landespolizei wahrgenommen. Sie war beispielsweise mehrere Jahre Leiterin des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld.