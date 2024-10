Konstantin und Nora Bunge aus Dessau-Roßlau hatten sich in das größte Nagetier der Welt verguckt und gezielt für diese Patenschaft angefragt.

Dessau/MZ. - Der Dessauer Tierpark hat am Sonntag, 20. Oktober, die 1.500. Tierpatenschaft abgeschlossen. Das hat die Stadtverwaltung am Montag gemeldet. Die glücklichen Jubiläumspatentiere sind die Wasserschweine, auch Capybaras genannt. Konstantin und Nora Bunge aus Dessau-Roßlau hatten sich in das größte Nagetier der Welt verguckt und gezielt für diese Patenschaft angefragt.

Dass es sich dabei um die 1.500. Tierpatenschaft handelt, ahnten sie damals nicht. Als das feststand, lud Dessaus Tierparkleiter Jan Bauer die beiden spendenfreudigen Besucher auf die große Südamerikaanlage zu Wasserschweinmann Oskar ein. Dieser zeigte sich auch von seiner besten Seite und ließ sich von Konstantin und Nora Bunge mit einem Leckerli füttern.

Mit einem Aufruf in den lokalen Medien wurde Mitte Juni 1995 der Grundstein für die Dessauer Tierpatenschaften - und damit für eine Erfolgsgeschichte - gelegt. Knapp eine Woche danach konnte die damalige Tierparkleiterin Christine Kilz die erste Tierpatenschaft für das Lama Rosi an die beiden Immobilienmakler Mirko Zunft und Bernd Jähn vergeben.

Seit 2004 berät und betreut Mitarbeiterin Sylke Diedering alle Patenschaften im Tierpark Dessau. Die dauerhafteste, durchgehende Patenschaft können im Übrigen die Waschbären für sich verbuchen. Seit 25 Jahren unterstützt Lutz Schneider von „Charlys Rappelkiste“ die Kleinbären.

Neben den Tierpatenschaften gibt es auch Patenschaften für Bäume und Bänke. Mehr Infos auf der Homepage des Dessauer Tierparks.