Wasserhahn in Teeküche aufgedreht: Stadt kämpft mit Folgen von Überflutung in Sekundarschule Roßlau

Rosslau/MZ. - Der Schreck an jenem Freitagmorgen hat fast den Atem genommen: Eine Woche vor der geplanten Inbetriebnahme des sanierten Gebäudes der Sekundarschule Roßlau in der Goethestraße standen am Morgen vom 23. August die letzten Handwerker und ersten Schulkollegen im Ostflügel der ersten Etage plötzlich nicht im Lehrerzimmer, sondern in einem Fußbad. Das eben neu möblierte Haus war überflutet.