Wasserfleck am Sims des frisch sanierten Georgium entdeckt: Was die Stadt zur Ursache sagt

Wasserflecken am Schloss Georgium

Dessau/MZ. - Der große dunkle Nässefleck an einem Seitengiebel der Anhaltischen Gemäldegalerie ist nicht zu übersehen. Und dürfte bei den Dessauern für Beunruhigung sorgen. Dringt etwa Feuchtigkeit in das sanierte Schloss Georgium? Wo kommt die her, wurde bei der Sanierung gepfuscht? Und die wichtigste Frage: Wie schlimm ist es, muss die Galerie etwa wieder schließen?