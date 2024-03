Der 25. Ostermarkt im 25. Gründungsjahr des Fördervereins Burg Roßlau steht an. Was man alles wissen muss.

Wasserburg in Roßlau startet in Open-Air-Saison - Auftakt mit großen Ostermarkt vor Ostern

Rosslau/MZ. - Eheleute feiern da ihre Silberhochzeit, nach 25 Jahren also kann mit Fug und Recht schon von einem Jubiläum gesprochen werden. Gleich ein Doppel-Jubiläum steht in diesem Jahr der Roßlauer Burg ins Haus.

Vor einem Vierteljahrhundert bereits gründete sich am 17. März 1999 der Förderverein Burg Roßlau, der sich seither mit Haut und Haar dem Erhalt und der Wiederbelebung des ältesten Bauwerkes innerhalb der Stadt Dessau-Roßlau widmet. Und im gleichen Frühjahr kurz vor der Jahrtausendwende erlebte auch der Ostermarkt auf der Burg Roßlau seine Premiere.

Wasserburg in Roßlau soll am Wochenende wieder osterlich erblühen

Und so wird am kommenden Sonnabend mit dem 25. Ostermarkt - traditionell eine Woche vor dem hohen Fest der Christenheit - die Open-Air-Saison auf der Burg gestartet. Die Vorbereitungen dafür hat der veranstaltende Burgverein bereits am vorigen Samstag mit einem großen Arbeitseinsatz und Frühjahrsputz begonnen.

In jedem Winkel gibt es etwa was zu entdecken. Foto: Burgverein Roßlau

Am Mittwoch ziehen die Helfer erneut auf die Burg zu den technischen Vorbereitungen. Auch das große Deko-Team - mehrheitlich besetzt von Frauen - setzt alles daran, mit viel Fleiß und geschickten Händen die neuen Dekorationsideen zu verwirklichen und Räume und Flächen vorösterlich herauszuputzen. „Das Deko-Team arbeitet da ganz selbstständig, um sowohl die Oberburg als auch die Torscheune aufblühen zu lassen. Da wollen wir ihnen nicht reinreden und sie lieber nicht stören“, schmunzelt Torsten Vollert, der umtriebige Öffentlichkeitsarbeiter vom Burgverein.

Besucher aus der Partnerstadt Roudnice wird in Roßlau erwartet

Die Türen zum Ostermarkt auf der Burg stehen am Sonnabend offen von 11 bis 19 Uhr. Die Markttreibenden sind über weite Teile langjährige Partner, die ihre regionalen Waren und Produkte feilbieten. Im Angebot sind also wiederum Ziegenprodukte, Imkerwaren, Gründeko, Osterdeko sowie vielfältiger Schmuck. Neben passend dekorierter Burg und Torscheune wird in gewohnter Weise für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Die Besucher können herzhaft zugreifen am Grillstand wie am Süßwarenstand und natürlich am Kuchenbuffet des Burgvereins.

Erneut kommen Freunde von der Oberelbe aus der tschechischen Partnerstadt Roudnice nad Laben mit einem Verkaufs- und Infostand an die Mittelelbe und haben wieder regionale Produkte mit im Gepäck. Die Partnerschaft zwischen Roudnice und Roßlau besteht in diesem Jahr seit 20 Jahren, also noch ein drittes Jubiläum.

Natürlich fehlt auch der Osterhase nicht beim Ostermarkt, hoppelt regelmäßig über die Burg und erfreut die jüngsten Besucher mit kleinen, bunten Geschenken.

„Bitte hereinspaziert!“ Foto: Burgverein

Abgerundet wird der Tag durch verschiedene Darbietungen. So können die Besucher einem Schmied bei der Arbeit am offenen Feuer sowie mit Amboss und Hammer über die Schultern blicken. Versierte Handarbeit bei der Vorführung verschiedener Wollmaterialien kann am Spinnrad nachverfolgt werden. Für etwas frechere Mächen, Jungs und Männer nehmen die Leute vom Freyen Haufen zu Rosselowe die Zielringe beim Bogenschießen ins Visier.

Am Nachmittag erwartet die Gäste ein Unterhaltungsprogramm. Dabei sind auch zwei Dornröschen-Aufführungen vom Kindertheater des Theaterburg-Vereins.