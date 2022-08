Wasser kalt und kostenlos - Im Zentrum von Dessau sprudelt der erste Trinkbrunnen

Am Platz der Deutschen Einheit hat die Stadt Dessau-Roßlau nach nur kurzer Bauzeit den ersten Trinkbrunnen in Betrieb genommen. Wie der funktioniert und warum die Freude darüber bei vielen groß ist.

Dessau/MZ - Das Thermometer zeigt am Mittwoch 34 Grad im Schatten an. Der Schweiß rinnt. Da kommt es gerade recht, dass am Platz der Deutschen Einheit nun Wasser sprudelt. Trinkwasser aus dem ersten öffentlichen Trinkbrunnen der Stadt.