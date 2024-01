Studienreise Was künftige Deutsch-Lehrer aus Brasilien mit der Roßlauer Gemeinde St. Marien verbindet

Fünf künftige Deutschlehrer aus dem Land am Zuckerhut haben auch in diesem Jahr auf ihrer Deutschlandreise in der Schifferstadt Roßlau Station gemacht. Was sie dort erlebt haben und von dort auch mitnehmen.