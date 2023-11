Was kann sich Dessau-Roßlau 2024 leisten? Liste von „Wünsch Dir was“ der Fraktionen fällt diesmal klein aus

Im Dessau-Roßlauer Haushalt klafft 2024 ein Loch in Höhe von 32 Millionen Euro. Was kann sich die Stadt im kommenden Jahr leisten?

Dessau-Rosslau/MZ. - „Wünsch Dir was“ war am Mittwochabend Motto in der gemeinsamen Sitzung von Haupt- und Finanzausschuss zu den Haushaltsberatungen für 2024. Jedes Jahr gibt es solch ein Prozedere: Wünsche der Fraktionen werden gesammelt, danach von den Fachämtern des Rathauses geprüft und der Haushalt schließlich in der Bereinigungssitzung festgezurrt.