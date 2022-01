Warum sich die Stadtpflege Dessau-Roßlau an der „Müllabfuhr“-App beteiligt

Dessau-Roßlau/MZ - Der Eigenbetrieb Stadtpflege ermöglicht ab sofort allen Bürgern der Stadt Dessau-Roßlau die kostenfreie Nutzung der App „Müllabfuhr“. Mit Hilfe dieser App werden auf dem Smartphone alle Entsorgungstermine angezeigt, außerdem erinnert die App auch an die rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter. Eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht notwendig.

Die App „Müllabfuhr“ wurde von Patrick Hesse entwickelt und ging 2017 erstmals mit den Daten seines Heimatlandkreises an den Start. Bald waren auch die Abfuhrdaten anderer Landkreise eingebunden, die Anzahl der Nutzer stieg stetig an. Auch immer mehr Landkreise fanden Gefallen an der App und unterstützen diese durch eine Partnerschaft. Nun auch in Dessau-Roßlau, wo es noch keine App für die Abfallentsorgung gab.

Die App ist im Google Playstore (für Android) oder im App Store (für iOS) unter dem Suchbegriff Müllabfuhr zu finden und ist kostenfrei. Danach einfach das Bundesland Sachsen-Anhalt, den „Landkreis Dessau-Roßlau“, den Ortsteil bzw. Stadtbezirk und die Straße auswählen, in der Tonnenauswahl die gewünschten Abfallfraktionen und die gewünschte Erinnerungszeit einstellen, und schon kann es losgehen.