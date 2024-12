Weihnachtsmarkt in der Marienkirche Warum in unzähligen Wichtelwerkstätten der Dessauer Regenbogenschule Hochbetrieb herrscht

Wenn am Dienstag, 10. Dezember, der Weihnachtsmarkt in der Marienkirche seine Pforte öffnet, ist auch die Förderschule für Geistigbehinderte mit einem Stadt dabei. Dort bieten die Schüler selbst gemachte große und kleine Dinge an.