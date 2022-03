Warum die Praktikumssuche in Dessau-Roßlau jetzt ganz einfach ist

Dessau/MZ - Mit dem Drücken des berühmten roten Knopfes gaben Ines Blaschczok, Birgit Ruhland und Jens Krause am Donnerstag den Start für die Online-Praktikumsbörse der Region Dessau-Roßlau.

Die drei sind als Chefinnen von Jobcenter und Arbeitsagentur sowie Vertreter der Stadt Dessau-Roßlau Partner des Jugend-Berufs-Zentrums (JBZ), dessen Portfolio jetzt um die Praktikumsbörse erweitert wurde. Das JBZ wurde 2019 gegründet, um junge Menschen beim Übergang Schule-Beruf zu unterstützen. Dabei geht es insbesondere auch darum, gemeinsam persönliche Probleme der Jugendlichen auszuräumen, um ihnen so den Weg für eine Arbeitsplatz- oder Ausbildungssuche zu ebenen.

Kompakter Überblick über bisher 60 Firmenangebote

Wie Ines Blaschczok sagt, sind derzeit knapp 300 Jugendliche, die im Jobcenter betreut werden, ohne Ausbildung. Ein Praktikum kann ihnen helfen, Unternehmen kennenzulernen und Zugang zu finden. Aber nicht nur dieser Personenkreis wird mit der Börse angesrochen. Auch Schüler, die ein Schulpraktikum machen müssen, werden hier fündig. Ebenso wie Studenten, Jugendliche, die indiviuduell ein Praktikum machen wollen, um eine Tätigkeit kennenzulernen und last but not least sind auch Ferienjobs zu finden.

Die Online-Praktikumsbörse gibt einen kompakten Überblick über Unternehmen, die Praktikumsplätze anbieten und ermöglicht außerdem die einfache Kontaktaufnahme. Bereits jetzt sind 60 Angebote registriert von Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Auch die Stadtverwaltung bietet sechs Plätze an. „Ich freue mich, dass die Stadt jetzt solch ein zeitgemäßes Angebot hat, das schnell und unkompliziert die beiden Seiten zusammenbringen kann“, sagt der Sozialbeigeordnete Jens Krause.

Suche nach Praktikumsplatz wird mit Börse professionalisiert

Bisher war die Suche nach einem Praktikumsplatz mühsam und lief oft über persönliche Bekanntschaften. „Mit der Börse haben wir die Praktikumssuche professionalisiert“, freut sich Ines Blaschczok über den Qualitätssprung. In den letzten beiden Corona-Jahren sei das Thema Praktikum zusätzlich erschwert gewesen. „Der direkte Kontakt zu den Unternehmen war ja teilweise gar nicht möglich, so dass wir als Agentur gar keine Steuerungsmöglichkeit hatten“, verdeutlicht Agenturchefin Birgit Ruhland.

Auf individueller Basis seien einige wenige Praktika zustande gekommen. „Einen Überblick haben wir aber nicht, auch nicht über gefragte Berufsfelder.“ Die Online-Börse ermögliche aber nun eine unkomplizierte Kontaktaufnahme, unabhängig eventueller Kontaktbeschränkungen.

Die Praktikumsbörse im Netz: http://jbz-dessau-rosslau.de/praktikumsboerse/