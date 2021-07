Warum der BC Anhalt die Rückkehr in die Basketball-Oberliga wagt

Wird der BCA an die großen Erfolge anknüpfen können? Die Rückkehr in die Oberliga ist zumindest perfekt.

Dessau/MZ - Wer es gern mal ein bisschen kitschig mag, der hat zu Hause Wandsticker mit inspirierenden Sprüchen drauf. Ein Beispiel dafür: „Zuhause ist kein Ort. Es ist ein Gefühl.“

Ob der BC Anhalt in den kommenden Wochen etwas Ähnliches an die Wände der Sporthalle am Philanthropinum anbringen wird, ist unklar. Unangebracht wäre es aber nicht, denn nach zwei Jahren Abstinenz kehren die Basketballer aus der Bauhausstadt zur neuen Saison in die Oberliga Sachsen-Anhalt zurück, was bei allen Beteiligten dieses ganz bestimmte Zuhause-Gefühl auslöst. „Wir gehören einfach in die Oberliga“, sagt nämlich der Vereinsvorsitzende Thomas Schaarschmidt

Neuaufbau des BC Anhalt hat in den vergangenen 24 Monaten funktioniert

Dass der BC Anhalt 24 Monate nach dem freiwilligen Rückzug aus der höchsten Spielklasse des Bundeslandes wieder zurück ist, ist keinem sportlichen Aufstieg geschuldet, sondern einer Nichtmeldung. Nachdem die vergangenen Saison in ganz Sachsen-Anhalt aufgrund der Coronapandemie nur wenige Spiel alt werden konnte, gab es keine Auf- und Absteiger in der Oberliga.

Einheit Weißenfels zog seine zweite Mannschaft aber zurück, so dass der Landesverband BVSA aufstiegswilligen Landesligisten signalisierte, den Sprung angehen zu können. Der BCA tat das und ist damit der achte Oberligist für die kommende Saison.

Nachdem der Club in den Jahren 2016 und 2017 Landesmeister wurde, 2018 noch einmal das Finale und 2019 zumindest das Halbfinale erreichte, hatte er damals freiwillig bis in die Anhaltliga zurückgezogen, um einen Neuaufbau zu starten. Einige Routiniers hatten damals aufgehört - und „für die Talente wäre der Schritt zu früh gewesen“, so Schaarschmidt.

„Das hat sehr gut funktioniert“, findet der Vorsitzende. „Wir kommen jetzt mit einer guten Mischung in der Oberliga an.“ Geführt wird das Team von den Routiniers und damaligen Landesmeistern Robert Ralph (41), Martin Weidig (38) und Daniel Lindner (35), hinzu kommen aber auch Spieler um die 18 Jahre, die in den zwei Jahren Erfahrung - zumindest soweit pandemiebedingt möglich - sammeln konnten.

Als der BVSA vor wenigen Wochen die Tür zum Aufstieg öffnete, hat man sich bei den Dessauern schnell dafür entschieden. „Wir haben gesehen, dass wir mit unserem ambitionierten Nachwuchsprogramm wieder eine Zielmannschaft in der Oberliga brauchen“, sagt Thomas Schaarschmidt. Der BCA ist in allen Altersklassen im Nachwuchs besetzt, teilweise mit mehreren Mannschaften. Die zweite Mannschaft rückt im Sommer zudem in die Landesliga auf. Eine gute Basis. „Wir wollen uns wieder langfristig in der Oberliga etablieren“, sagt Schaarschmidt.

Saisonstart in Quedlinburg soll am 2. Oktober erfolgen

Die neue Saison beginnt für den BC Anhalt am 2. Oktober - und ausgerechnet dort, wo im März 2019 das bis dato letzte Oberligaspiel der Dessauer stattfand: In Quedlinburg, beim letzten ausgespielten Meister (2019).

„Das ist gleich mal eine Hausnummer“, sagt Routinier Weidig, der weiterhin eine Art Spielertrainer für die verjüngte Mannschaft sein wird. Ob das neue Team irgendwann an die alten Erfolge und Landesmeistertitel wird anknüpfen können? Weidig grinst: „Ein Traum wäre es erstmal, gleich wieder unter die besten vier Teams und in die Playoffs zu kommen“, meint er. „Das könnte durchaus ein Ziel sein.“