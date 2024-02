Handwerkermangel mit Folgen Wartung mit Wartezeit - Heizungs- und Sanitärfirmen sind in Dessau immer schwerer zu finden

Eine neue Heizungs- und Sanitärfirma in Dessau-Roßlau zu finden, ist eine Herausforderung. Warum das so ist und was Kunden bei der Handwerkersuche beachten sollten. Zwei Firmen berichten aus ihrem Alltag - und von ihren Problemen.