Dessau/MZ. - In einem Einkaufsmarkt in der Roßlauer Allee in Dessau ist am Dienstag ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt worden.

Der 43-jährige Beschuldigte hatte den Markt gegen 14 Uhr betreten und dort Waren im Gesamtwert von knapp 200 Euro in seinem Rucksack verstaut. Im Anschluss begab sich der Mann zum Kassenbereich, legte dort aber lediglich eine Getränkeflasche sowie Obst auf das Kassenband und bezahlte das. Daraufhin wurde er durch einen Mitarbeiter auf die verstauten Waren angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Bei der Durchsuchung durch die Polizei wurde neben den gestohlenen Sachen in dem Rucksack weiteres Diebesgut in seinen Hosentaschen gefunden. Da der Beschuldigte in den letzten Tagen schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war und keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dessau die vorläufige Festnahme angeordnet. Die entwendeten Waren verblieben im Einkaufsmarkt.