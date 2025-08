Seit Wochen scheint es in Dessau-Roßlau nur noch zu regnen. Wie das nasse Regenwetter das Geschäft von Schwimmbädern, Gastronomen und Hotels in Dessau-Roßlau beeinflusst.

Dessau-Roßlau/MZ. - Eine Außentemperatur von 17,6 Grad Celsius am späten Vormittag bei einer Luftfeuchtigkeit von 84 Prozent vermeldete die private Wetterstation von Dirk Lindner in Dessau-Süd am Montag. Bei der Kurzprognose von zunehmender Bewölkung und wenig Temperaturänderung klingt das auf Dessau Wetter.de kein bisschen nach Sommer, Sonne und Sonnenschein.