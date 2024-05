Das Waldbad Dessau startet am Mittwoch, 15. Mai, in die neue Saison. Das Bad wurde auf Vordermann gebracht. Ein neuer Raum steht zur Verfügung.

Das Dessauer Waldbad startet an diesem Mittwoch, 15. Mai, in die neue Badesaison.

Dessau/MZ. - Das Waldbad Dessau startet am Mittwoch, 15. Mai, in die neue Saison. Die Betreiber haben alles auf Vordermann gebracht, damit dem Badespaß auch in diesem Jahr nichts im Weg steht. So wurden etwa die Badeinseln geputzt und in Position gebracht. Auch die Bretter (drei und fünf Meter) des Sprungturms wurden gereinigt.

Vor Saisonbeginn wurde das Dach des Pavillons des Rettungsschwimmers erneuert. Für zusätzliches Südsee-Flair wurden weitere Palmen gepflanzt. Das sei im letzten Jahr bei allen Besuchern gut angekommen. Zudem steht auf dem Gelände jetzt ein Veranstaltungsraum bereit, der für alle Arten von Feiern angemietet werden kann.

Trotz der überall ansteigenden Kosten werden die Betreiber des Waldbades diesem Trend nicht folgen und die Preise für Eintritt und Imbiss nicht erhöhen. Für den Besuch werden wie gehabt vier Euro pro Person ab vier Jahren fällig.

„Die rote Fassbrause läuft, die Pommes brutzeln, der Sand ist gesiebt und die Liegewiesen gemäht. Es kann losgehen und wir freuen uns auf Ihren Besuch“, kündigen die Betreiber an. Das Waldbad ist ab dem 15. Mai täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.