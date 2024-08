Ein 39-jähriger Dessauer hat am Dienstag, 30. Juli, den Diebstahl seines VW-Kleinbusses angezeigt.

VW-Bus wird in Dessau gestohlen: Schaden liegt bei etwa 27.000 Euro

Dessau/MZ. - Ein 39-jähriger Dessauer hat am Dienstag, 30. Juli, den Diebstahl seines VW-Kleinbusses angezeigt. Er hatte das Fahrzeug am Montag gegen 17 Uhr vor seiner Wohnanschrift auf einer öffentlichen Parkfläche gesichert abgestellt. Als er am Dienstag gegen 9 Uhr zum Bus zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieser zwischenzeitlich durch Unbekannte entwendet worden ist.

Der Mann gab den Wert des Fahrzeuges mit über 27.000 Euro an. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen und die Fahndung eingeleitet, heißt es im aktuellen Report des Polizeireviers Dessau-Roßlau.