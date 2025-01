Der Roßlauer Ortschaftsrat schlägt vor, dass die Stadt Dessau-Roßlau ein Waldstück im Westen des Ortsteils kaufen soll. Was die Hintergründe sind.

Soll die Stadt den Biethe-Wald am Triftweg kaufen?

Roßlau/MZ. - Die Stadt Dessau-Roßlau soll das rund 17 Hektar große Waldgebiet an der Roßlauer Biethe kaufen und selbst pflegen, um einen besseren Zustand des Gebiets zu gewährleisten. Das zumindest fordert der Ortschaftsrat Roßlau, der diesen Vorschlag in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag diskutieren wird.