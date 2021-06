Vorderer Tiergarten in Dessau aus Sicherheitsgründen gesperrt - Walkingtag kurzfristig verlegt

Dessau - Am Freitagabend ging alles ganz schnell. Und auf einmal fand sich der für Sonntagvormittag geplante Dessauer Walkingtag am Kornhaus wieder. Bei „Anhalt Sport“ hatte man zunächst daran festgehalten, die beliebte Breitensport-Veranstaltung im Tiergarten auszurichten, trotz Warnung der Stadt Dessau, den Bereich wegen der Eichenprozessionsspinner-Plage zu meiden. Die Strecken wären aber so geändert wurden, das man den Tierchen, die Hautreizungen auslösen können, aus dem Weg gehen würde.

Am späten Freitagnachmittag tauchte aber in den sozialen Medien eine Stadtkarte auf, herausgegeben auf der „Visit Dessau“-Seite der Touristinformation, die eine große rote Zone zeigte. „Aufgrund der akuten Gefährdungslage hat die Stadt die Wege im Tiergarten aus Sicherheitsgründen gesperrt“, hieß es dazu.

Daraufhin haben die Veranstalter des Walkingstags reagiert und die 19. Auflage kurzerhand in die Region im Norden rund um das Kornhaus verlegt. Dort sollte im Oktober die ähnliche Veranstaltung „Run’n’walk“ sein. „Wir tauschen beide einfach“, informierte Ralph Hirsch von „Anhalt Sport“. „Das ist uns lieber, als die Veranstaltung ausfallen zu lassen.“

An den Bedingungen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer ändert eigentlich nichts. Der Start ist weiterhin kostenfrei und ohne Anmeldung möglich, Walkingstöcke können vor Ort geliehen werden. Treffpunkt bleibt 9 Uhr, nur halt am Kornhaus. Auf die Strecken, die von „Anhalt Sport“ und den Helferinnen und Helfern des 1. LAC Dessau noch markiert werden, geht es aber erst 10 Uhr. Damit will man möglichen Nachzüglerinnen und Nachzüglern, die vielleicht doch zunächst zum Stadion fahren, wo die Veranstalter einen Aushang sowie Personal platzieren will, genügend Zeit zu gewähren. (mz)