Dessau/MZ - Die Live-Musik-Reihe „[email protected]“ bekommt zur Rückkehr nach Dessau einen neuen Namen. Das wurde auf der Facebookseite von TVT.media angekündigt. Die Konzerte seien schon mehrfach im Rahmen des 3sat-Kulturprogramms „Pop Around The Clock“ gelaufen, nun gehöre man auch offiziell zur Familie und heiße nun „[email protected]“. In den nächsten Tage gebe es weitere Infos.

„[email protected]“ war jahrelang auf der historischen Bauhausbühne in Dessau aufgezeichnet worden. Nach einem Eklat um ein geplantes Konzert und ein Hausverbot für die Band „Feine Sahne Fischfilet“ zog die Reihe nach Weimar weiter, kehrt nun aber wieder an den Ursprungsort zurück.