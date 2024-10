Wie kann das Spielgerät in der Zerbster Straße in den Dessauer Weihnachtsmarkt eingebunden werden, wurde vor ein paar Tagen noch diskutiert. Jetzt ist klar, was gemacht wird - auch mit der Hollywoodschaukel.

Vor Adventsmarkt in Dessau: Bleibt Spielgerät in der Zerbster Straße im Winter stehen oder nicht?

Dessau/MZ. - Das Platzproblem für den Weihnachtsmarkt in der Zerbster Straße ist geklärt. Vor ein paar Tagen noch fragte Betreiber Dirk Merkel in sozialen Netzwerken, ob jemand eine Idee habe, wie das Spielgerät auf der Zerbster Straße am besten in den Weihnachtsmarkt eingebunden werden könne. Nun steht fest, die Gedanken muss sich Merkel nicht weiter machen.

Finanzierung des Abbaus des Spielgeräts über den Winter ist geklärt

Wie Ralf Schüler von der Stadtverwaltung auf Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung mitteilt, „konnte die Finanzierung des Abbaus als Unterhaltsmaßnahme in dieser Woche geklärt werden“. Der Abbau ist nun bis Ende Oktober in Planung.

In diesem Jahr erst war das Spielgerät in der Zerbster Straße aufgestellt worden. „Der Bauantrag und die Sondernutzung wurde von April bis Oktober - jährlich - beantragt und genehmigt. Grund dafür ist, dass die Fläche frei sein muss für die Herbstkirmes und den Weihnachtsmarkt“, erklärt der Sprecher der Stadt.

Spielgerät ist wetterfest, doch Platz wird für Herbstkirmes und Weihnachtsmarkt gebraucht

Der Abbau habe aber nichts damit dazu zu tun, dass das verwendete Holz wettertechnisch nicht für die Wintermonate geeignet ist. Das Spielgerät und die ebenfalls in diesem Jahr aufgestellte Hollywoodschaukel an der Gartenträume-Lounge sind von einem Spielgeräte- und Außenmöblierungshersteller in Lärche gefertigt worden. „Das Lärchenholz ist auf Grund seiner Witterungsfestigkeit ein beliebtes Bauholz und Konstruktionsholz für den Außenbereich. Es könnte somit in den Wintermonaten im Freien stehen bleiben“, erklärt Schüler.

Aber auch die Hollywoodschaukel wird wie das Spielgerät bis Ende Oktober abgebaut und Platz machen für Herbstkirmes und Weihnachtsmarkt.