Vor 2.200 Fans in Dessau - Leipzig Kings verlieren „Heimspiel“ gegen Rhein Fire

Das nächste „Heimspiel“ tragen die Leipziger am Wochenende in Halle aus.

Dessau/MZ - Bei ihrem ersten Auftritt im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion haben die American Footballer der Leipzig Kings am Sonntagnachmittag ihr zweites Saisonspiel in der europäischen Profi-Liga ELF mit 17:28 gegen Düsseldorf RheinFire verloren.

Aufgrund von Stadionproblemen in Leipzig hatten die Kings vor geraumer Zeit eine Kooperation mit dem Dessauer Verein Anhalt Sport geschlossen, was das Gastspiel ermöglichte, zu dem mehr als 2.200 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen. Die sahen bei guter Stimmung, wie die Leipzigerim vierten Viertel einen möglichen Sieg aus der Hand gegeben haben. Das Team vom US-amerikanischen Chefcoach Fred Armstrong war mit einem 17:17 in den Schlussabschnitt gegangen, leistete sich dort aber mehrere Ballverluste im Angriff.

Dennoch sagte der Kings-Vorsitzende Moritz Heisler im Anschluss: „Es war für den ersten Auftritt von American Football in dieser Form in Dessau sehr gelungen. Mit einem anderen Ergebnis wäre es aber natürlich noch angenehmer.“

Das nächste „Heimspiel“ tragen die Kings am Sonnabend, 18. Juni, im Leuna-Chemie Stadion. Ab 18 Uhr geht es dann gegen die Hamburg Sea Devils.