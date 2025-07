Neues Kulturhighlight in der Region? Von Wacken nach Dessau: Was die Besucher vom „Dessauer Sommer“ am zweiten Festivaltag erwartet

Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende folgt am Samstag der zweite Teil des neuen Festivals „Dessauer Sommer“. Veranstalter Pat Rupprecht verrät, was diesmal anders ist und worauf sich die Besucher freuen können.