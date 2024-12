Dessau/MZ - In Dessau startet im Sommer kommenden Jahres ein neues Musikfestival. Beim „Dessauer Sommer“, der im Paul-Greifzu-Stadion veranstaltet wird, spielen an jeweils einem Tag am 26. Juli und am 2. August jeweils neun Bands. Unter den Acts sind Culcha Candela, Disarstar, Frittenbude und Deine Cousine

