Dessau/MZ. - 20.000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls, zu dem es am Dienstag, 22. Oktober, gegen 16.45 Uhr in der Dessauer Weststraße gekommen ist.

Die 81-jährige Fahrerin eines Honda wollte auf Höhe des Sconto-Möbelhauses aus der Weststraße nach links in die Mannheimer Straße in Richtung Schlagbreite abbiegen. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden und blendenden Sonne fuhr die Frau den Bogen so eng, dass sie auf die Gegenfahrbahn der Mannheimer Straße geriet. Dort kollidierte sie zunächst mit einer Leitplatte auf der Mittelinsel und im Anschluss frontal mit einem an der roten Ampel stehenden Nissan eines 57-Jährigen.

Bei dem Aufprall wurde dessen 59-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt.