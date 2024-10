Antonio Palermo und Roßlau - sie gehören seit 25 Jahren zusammen. Vor einem Vierteljahrhundert hat der Sizilianer hier sein Eiscafé in der Hauptstraße eröffnet.

Rosslau/MZ. - Deutschland - für Antonio Palermo aus Grotte in der Provinz Agrigent auf Sizilien war das das Sehnsuchtsland. „1990, nachdem die Mauer fiel, hatte ich die Idee dorthin zu gehen“, erzählt er. Dieser Idee ist es zu verdanken, dass Antonio Palermo seit 25 Jahren in seinem eigenen Eiscafé in Roßlau die Kundschaft verwöhnt mit seinen Kreationen.