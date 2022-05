Von Pkw bis Lkw: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau versteigert wieder ausgediente Fahrzeuge

Was Interessierte Ende Mai erwartet.

Dessau/MZ - Auch in diesem Jahr wird es bei der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau wieder eine Versteigerung ausgedienter Polizeifahrzeuge geben.

Am 31. Mai sollen dann insgesamt zehn Gefährte unter den Hammer kommen, darunter acht Pkw (VW Passat und Ford Mondeo) sowie ein Lkw (MAN L 2000) und ein Transporter (Mercedes Benz 711D-KA).

Die Polizei weist darauf hin, dass alle Fahrzeuge einsatzspezifische Schäden aufweisen, teils Getriebeschaden haben und deshalb unter Umständen nur bedingt fahrbereit sind.

Am 30. Mai gibt es zwischen 11 und 14 Uhr einen Besichtigungstermin auf dem Gelände der Polizeiinspektion der Kühnauer Straße 161 in Dessau. Am 31. Mai findet die Versteigerung dann zwischen 10 und 11 Uhr statt.

Die Bezahlung ist nur per Bareinzahlung bei der Bank möglich. Nach Vorzeigen einer Quittung und einem Identitätsnachweis, werden die Fahrzeuge dann ausgehändigt.