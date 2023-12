Silvester noch nichts vor? Wo kann in Dessau-Roßlau der letzte Abend des Jahres gefeiert werden und wo gibt es noch freie Plätze? Die MZ hat sich umgehört.

Von Gala bis Gemütlichkeit - Wo in Dessau-Roßlau Silvester gefeiert werden kann - und wo nicht

Prosit Neujahr! Wer nicht alleine zu Hause feiern will, kann in vielen Gaststätten einkehren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Mit Riesenschritten nähert sich 2023 seinem Ende. Für viele heißt das in gut einer Woche Party machen und Silvester ausgiebig feiern - zu Hause alleine oder mit Freunden. Oder doch lieber in einer Gaststätte? Was ist dort los und gibt es überhaupt noch freie Plätze?