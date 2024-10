Politik in Dessa-Roßlau Von der AfD für Sparkassen-Verwaltungsrat nominiert: Karin Dammann tritt aus der FDP aus

Karin Damann will als sachkundige Einwohnerin in den Sparkassen-Verwaltungsrat. Vorschlagen lassen hat sie sich von der AfD und nicht von ihrer eigenen Partei. Das kam bei den Liberalen nicht gut an.