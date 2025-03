Dessau/MZ. - Wie genau funktioniert eigentlich Lohnbuchhaltung? Und was sollten verschiedene Menschen bei der Steuererklärung beachten? Um das zu lernen, braucht es in Deutschland ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung und Einiges an Berufserfahrung. Nataliia Shaporal hat zwar Rechnungswesen und Controlling studiert – allerdings in der Ukraine. Die Besonderheiten des deutschen Steuerrechts musste sie erst erlernen. Die 41-Jährige ist 2022 gemeinsam mit ihrer Tochter nach Deutschland, nach Dessau gekommen und hat inzwischen eine Vollzeitstelle im Steuerbüro von Ivonne Kampfhenkel. Bis zu diesem Punkt musste sie allerdings einige Hürden überwinden.

