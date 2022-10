Anwohner genervt Vollsperrung ohne Ende? Kanalreparatur in der Junkersstraße Dessau sorgt für viel Frust

Eine Kanalreparatur in der Dessauer Junkersstraße zieht sich in die Länge. Die Nebenstraßen sind seit Wochen total zugeparkt und die Stadt zeigt keine Kulanz bei Knöllchen. Was die Probleme sind. Welchen Fertigstellungstermin die Verantwortlichen nun nennen.