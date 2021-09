Vodafone baut sein 5G-Netz in Dessau-Roßlau weiter aus

Dessau-Roßlau/MZ - Der Mobilfunkanbieter Vodafone baut in Dessau-Roßlau sein 5G-Mobilfunknetz für schnelle Datenübertragung aus. Wie der Düsseldorfer Konzern in einer Mitteilung schreibt, ist in diesen Tagen eine weitere 5G-Mobilfunkstation in Dessau-Roßlau in Betrieb genommen worden. Der Mast befindet sich in der Schlagbreite, Hausnummer 41, und ist damit der neunte in der Stadt.

Bis Mitte 2022 will Vodafone an sechs weiteren Standorten in der Stadt 5G-Technologie verbauen. „Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung der Stadt an das 5G-Netz anzubinden - so, wie es bei der Mobilfunkversorgung mit Sprache und bei der mobilen Breitbandtechnologie LTE/4G bereits heute nahezu der Fall ist“, so der Konzern.

5G-Antennen sollen an den bestehenden Standorten in der Stadt in Betrieb genommen werden

Um dieses flächendeckende 5G-Netz herzustellen, will Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur mitnutzen und seine 5G-Antennen an den bestehenden Standorten in der Stadt in Betrieb nehmen. 24 bestehende Mobilfunkantennen sollen so aufgerüstet werden.

5G ist der neue Standard bei der mobilen Datenübertragung und kann theoretisch deutlich höhere Datenraten erreichen als das bislang verbreitete LTE. Es ermöglicht es etwa, auch HD-Filme sehr schnell herunterzuladen oder Live-Übertragungen mit hoher Qualität auf einem Handy oder Tablet zu verfolgen. Die hohe Geschwindigkeit wird auch für Dienste außerhalb der Unterhaltungsindustrie benötigt. So brauchen etwa selbstfahrende Autos einen Internetzugang in 5G-Geschwindigkeit.

Die nächsten 5G-Standorte sind in der Wasserstadt, Törtener Straße, Ebertallee, Elballee, Ellerbreite und auf der Straßenmeisterei Dessau-Ost geplant.