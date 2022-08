Vier Kontrollen am Freitag und Sonntag - Über 200 Autofahrer in Dessau-Roßlau geblitzt

Vier Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei in den vergangenen Tagen durchgeführt -bei Lingenau, in Roßlau, auf der A9 und am Albrechtsplatz. Über 200 Autofahrer erhalten demnächst Post.

Die erste Kontrolle fand am Freitag auf der B184 bei Lingenau statt. Dort wurden 1.166 Fahrzeuge gemessen. Bei einer dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wurden 14 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 94 km/h. Eine zweite Kontrolle wurde am Freitag im Streetzer Weg in Roßlau durchgeführt. Hier passierten 560 Fahrzeuge die Messstelle. Erlaubt sind dort 80 km/h. Sechs Verstöße wurden hier festgestellt. Der Spitzenreiter hatte 107 km/h.

Am Sonntag stand der Blitzer an einer alt bekannten Stelle - auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Dessau-Ost. 7.500 Fahrzeuge fuhren am Blitzer vorbei. In dem 120er Bereich gab es 153 Verstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 171 km/h. 51 km/h zu schnell haben ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge.

Die vierte Kontrollstation wurde ebenfalls am Sonntag am Dessauer Albrechtsplatz aufgebaut. In der 50er Zone waren 32 Autofahrer zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug an dieser Stelle 80 km/h.