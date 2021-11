Viele neue Angebote geplant - Wo und für wen es in Dessau-Roßlau die Corona-Impfung gibt

Geimpft wurde bislang mobil, wie hier an der Hochschule. Am Mittwoch gibt es wieder ein Impfzentrum.

Dessau-rosslau/MZ - In die Impfkampagne in Dessau-Roßlau scheint nun doch Bewegung zu kommen. Am Montag und Dienstag wird zwar noch einmal ohne Termin mobil im Hobusch-Treff bzw. der Freiwilligen Feuerwehr Roßlau geimpft. Am Mittwoch öffnet im Dessau-Center dann aber die kleine Variante eines ständigen Impfzentrums. Die Hoffnung vieler Impfwilliger wird damit größer, nicht wie in den vergangenen Wochen draußen, teils stundenlang vor einem der mobilen Impfpunkte warten zu müssen.

Klar ist schon jetzt, dass es für die Impfungen im Dessau-Center einen vorherigen telefonisch vereinbarten Termin braucht. Dafür wird am Montag, von 10 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr sowie von Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr eine Hotline unter 0340/204-2891 und -2892 geschaltet.

Dessau-Roßlau führt Booster-Impfungen frühestens nach fünf Monaten durch

Darüber hinaus hat die Stadt weitere Details bekanntgegeben. So muss für die Anmeldung einer Booster-Impfung an der Telefonhotline der Termin der Zweitimpfung mitgeteilt werden. „Die Booster-Impfung wird frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung durchgeführt“, sagt Stadtsprecher Carsten Sauer. Wer bis zum 30. November 2021 eine Erstimpfung bei den mobilen Impfterminen erhalten hat, muss über die Telefonhotline einen Termin für die Zweitimpfung im Impfzentrum vereinbaren. Dafür werden Kontingente vorgehalten.

Im Dessau-Center werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und von Johnson & Johnson angeboten. Neben Impfausweis und Chipkarte der Krankenversicherung sollen nach Möglichkeit das Aufklärungsblatt, die Einwilligungserklärung und der Anamnesebogen ausgefüllt zur Impfung mitgebracht werden, rät die Stadt.

Beim mobilen Impfen und im Impfzentrum können auch zwölf- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche berücksichtigt werden. Erst nach ärztlicher Aufklärung und bei Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigten sollen die Impfungen durchgeführt werden. Die Anwesenheit der Sorgeberechtigten, in der Regel beide Elternteile, ist notwendig.

Des weiteren bietet auch das MVZ des Städtischen Klinikums am 4., 11. und 18. Dezember jeweils von 9 bis 15 Uhr zusätzliche Impftermine an. Der erste Termin findet im Dessau-Center statt, die anderen beiden in der Hauptbetriebsstätte des MVZ Alten im Auenweg. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Geimpft wird ausschließlich der Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Für bislang Ungeimpfte findet die Zweitimpfung dann am 15. Januar im MVZ Dessau-Center statt. Johnson&Johnson-Geimpften wird eine Auffrischung nach vier Wochen mit Biontech empfohlen. Das MVZ weist darauf hin, dass auch bei der Boosterimpfung der Impfstoff von Biontech/Pfizer verwendet wird.

Unterdessen wirbt Oberbürgermeister Robert Reck weiter um engagiertes Impfpersonal, das im Dessau-Center helfen kann. Die Interessenten sollen über eine medizinische oder pflegerische Ausbildung verfügen und sich durch Einfühlungsvermögen, Kommunikationsfreudigkeit sowie Kundenorientierung auszeichnen, heißt es von der Stadt. Auch administrative Aufgaben sowie die Erhebung der Impfdokumentation gehört zum Job dazu. Die Stadt verspricht, die neuen Mitarbeiter gut einzuarbeiten und mit Schutzausrüstung auszustatten. Befristet sind die Stellen bis zum 31. März kommenden Jahres.

Informationen zur Stellenausschreibung unter: verwaltung.dessau-rosslau.de/wirtschaft-arbeit/stellenausschreibungen