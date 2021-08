Viel Musik unter freiem Himmel: Für das Kurt-Weill-Fest kommt selbst ein Tatort-Kommissar nach Dessau

Vor dem offiziellen Start von Teil zwei des Kurt-Weill-Festes gab es am Mittwoch eine Pressekonferenz in der Stadtsparkasse Dessau.

Dessau/MZ - Es ist eines der wichtigsten Festivals der Region - und es geht erstmals in einen zweiten Teil: Mit dem Moka Efti Orchestra nimmt am Freitag, 27. August, das Kurt-Weill-Fest in Dessau-Roßlau seine Fortsetzung. Waren im Februar/März die Künstler coronabedingt nur bei Streamingkonzerten zu erleben, so können nun bis zum Sonntag, 5. September, die Auftritte von fast 200 Künstlern in 25 Veranstaltungen live auf der Bühne verfolgt werden.

Endlich wieder vor Publikum spielen

„Wir haben in Zeiten des Umdenkens die Chance ergriffen, unseren Gästen durch die Aufteilung in zwei Festival-Zeiträume kulturelle Highlights mit wunderbaren Künstlern über das Jahr hinweg zu bieten“, sagt Thomas Markworth, Präsident der Kurt-Weill-Gesellschaft. Mit dem Streaming-Angebot zum Jahresanfang konnten Menschen in vielen Staaten vor den Bildschirm gelockt werden, so in den USA, Kanada, Australien, Österreich, Polen, Niederlande, Belgien oder Frankreich. Allein aus 65 größeren Städten sowie vielen kleinen Gemeinden Deutschlands gab es Abrufe. „Das war für uns ein überraschender Verbreitungsgrad“, gibt er zu.

Doch nun endlich kann das Publikum die Künstler sozusagen hautnah erleben. Teil zwei findet vorrangig Open Air statt - und natürlich unter Einhaltung aller gängigen Regeln. „Streaming kann ein Livekonzert nicht ersetzen“, weiß Markworth ebenso wie Festivalintendant Gerhard Kämpfe. Im Tierpark vorm Mausoleum, im Dessauer Rathaus-Innenhof sowie am Teehäuschen im Stadtpark werden Spielstätten sein. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen. Hinzu kommen Spielstätten im Bauhaus, in der Marienkirche, im Anhaltischen Theater, im Radisson Blu Hotel Fürst Leopold und im Golfpark.

Viel vorgenommen haben sich die Macher des Kurt-Weill-Festes, die aufgrund der Pandemielage nicht weniger als drei Planungen für das Festival gemacht hatten, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Die Open-Air-Variante ist erstmals beim Festival zu erleben. „Wir haben die Größe und den Aufwand des Aufbaus leicht unterschätzt“, gibt Markworth zu. Doch die Vorfreude auf Freitagabend steigt. Und das nicht nur auf das Moka Efti Orchestra, das auf der Bühne vor dem Mausoleum auftreten wird. In den nächsten Tagen werden auch Axel Prahl und das Inselorchester, das Joja Wendt Trio, Katherine Mehrling und Barrie Kosky, Spark oder Artist-in-Residence Frank Dupree zu erleben sein. „Alle freuen sich, wieder vor Publikum zu spielen“, weiß Intendant Kämpfe, denn die Künstler hatten coronabedingt eine lange Durststrecke zu überstehen.

Schiller bringt schillernden Sommerluft-Sound

Und zum diesjährigen Fest-Motto „Wo ist Heimat“ passt die neue Dynamik im Veranstaltungsablauf in vielerlei Hinsicht. Ist Heimat beständig, ist sie veränderlich? Ein Ort oder ein Gefühl? Eine Frage, der Kurt Weill zeit seines Lebens nachging.

Einer, der sich Kurt Weill und dem Heimat-Motto in diesem Jahr nähert ist auch Christopher von Deylen. Mit seinem Musikprojekt „Schiller“ füllt er weltweit Stadien. Nun verspricht der Elektro-Pop-Künstler „Schillernden Sommerluft-Sound“ vorm Dessauer Mausoleum. Von Deylen weiß, „das ist unerwartet und nicht passend auf den ersten Blick“. Doch als der Anruf von Kämpfe kam, ob er dabei sein wolle beim Festival, habe er spontan ja gesagt. „Denn das ist ein Anruf, auf den man wartet.“ An Anfragen mangele es ihm nicht, so von Deylen. Aber sich mit Weill zu beschäftigen, habe Spaß gemacht, die Neugier habe ihn getrieben zu einem inspirierendem Thema. Und der Abend, verspricht von Deylen, werde alles andere - nur nicht langweilig. Das Konzert wird übrigens gestreamt und kann dank „Weill digital“ weltweit verfolgt werden.

Mit dabei beim diesjährigen Kurt-Weill-Fest ist auch das Anhaltische Theater. Das wird diesmal sein Eröffnungskonzert der neuen Saison auf der Bühne vor dem Mausoleum geben. Am 4. September sind die Anhaltische Philharmonie und Sängerin Karen Bild mit einem großen Musicalprogramm zu erleben, so Theaterintendant Johannes Weigand.

Übersicht zum Programm auf www.kurt-weill-fest.de. Über die Webseite erfolgt auch der Ticketverkauf. Karten gibt es noch für fast alle Veranstaltungen. Tickets können außerdem montags bis donnerstags von 15 bis 18 Uhr geordert werden unter Telefon 0340/611907. Restkarten gibt es an den Abendkassen.