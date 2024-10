Dessau/MZ. - Viel Ärger hat ein 63-jähriger Autofahrer, der mit seinem Auto nur mal schnell zur Waschstraße wollte.

Die Dessauer Polizei hatte den Mann in seinem Peugeot am Sonntag, 27. Oktober, gegen 15.30 Uhr im Triftweg gestoppt. Bei der Kontrolle wurde bekannt, dass die an dem Auto angebrachten Kfz-Kennzeichen zu einem Volkswagen gehören. Der 63-jährige Beschuldigte gab an, diese nur kurz für die Tour zur Waschanlage angebracht zu haben. Einen Nachweis über eine abgeschlossene Haftpflichtversicherung konnte er nicht nachweisen. Auch einen gültigen Führerschein hatte der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, Strafverfahren wegen „Fahren ohne Pflichtversicherung“, „Kennzeichenmissbrauch“ sowie wegen des Verdacht des „Führen eines Kfz ohne erforderliche Erlaubnis“ wurden eingeleitet. Die Kennzeichen wurden abmontiert und sichergestellt.