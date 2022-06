Verpuffung bei einer Ölheizung in Dessau - Feuerwehr sperrt Johannisstraße ab

Der Notruf war am Freitagmittag kurz vor 12 Uhr eingegangen.

Die Feuerwehr in der Johannisstraße: Dort hat es eine Verpuffung gegeben.

Dessau/MZ - In einem Mehrfamilienhaus in der Johannisstraße in Dessau ist es Freitagmittag zu einer Verpuffung bei einer Ölheizung gekommen. Das hat die Feuerwehr der MZ bestätigt. Personen seien dabei nicht verletzt worden.

Die Drehleiter wird ausgefahren, um den Schornstein zu überprüfen. Müller-Lorey

Die Alarmierung erfolgte gegen 12 Uhr. Die Johannisstraße wurde gesperrt, damit die Feuerwehr noch den Schornstein des Mehrfamilienhauses überprüfen konnte. Zur Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht ewrden.