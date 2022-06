Vermisster 13-Jähriger aus Dessau-Roßlau im Stadtgebiet aufgegriffen

Dessau-Roßlau/MZ - Ein in Dessau vermisster 13-jähriger Junge ist wohlbehalten gefunden worden. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Der Junge sei am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet „aufgegriffen“ worden.

Der 13-Jährige war am 15. Juni aus einer Einrichtung in Dessau-Roßlau verschwunden. Nach ihm wurde schon zum zweiten Mal gesucht. Zuvor war er Anfang Juni schon einmal als vermisst gemeldet worden - damals noch in Zerbst.