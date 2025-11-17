Tim Hertzfeld hilft seit September beim DHfK Leipzig aus. Die Sachsen haben Gefallen an ihm gefunden.

Verliert der Dessau-Roßlauer HV den nächsten Kreisläufer? Tim Hertzfeld vor Abschied im Sommer

Im Hertzfeld im DHfK-Trikot gegen den SC Magdeburg. In diesem Spiel verletzte sich der Kreisläufer.

Leipzig/Dessau/MZ. - DRHV-Kreisläufer Tim Hertzfeld könnte nach Informationen der „Sport-Bild“ im Sommer 2026 fest zum SC DHfK Leipzig wechseln. Beim derzeitigen Bundesliga-Schlusslicht soll der 21-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre bekommen.

Überrascht von diesem Bericht zeigte sich DRHV-Trainer Vanja Radic. „Es gibt Verhandlungen“, sagt er. „Über eine Einigung ist mir und der Mannschaft jedoch nichts bekannt.“

Eine Ausstiegsklausel soll es Hertzfeld nach „Bild“-Informationen ermöglichen, den Dessau-Roßlauer HV mit einer kleinen Ablöse vorzeitig zu verlassen.

Bereits seit Anfang September läuft Hertzfeld - mit einem Zweitspielrecht ausgestattet - auch für die Leipziger in der Handball-Bundesliga auf. Grund waren die Probleme der Messestädter auf der Position des Kreisläufers. Luka Rogan und Moritz Preuss hatten sich früh in der aktuellen Saison verletzt. Beim Spiel gegen den SC Magdeburg verletzte sich auch Hertzfeld und muss seither zuschauen - in Leipzig wie in Dessau.

Nach der deutlichen 26:32-Niederlage bei Aufsteiger Minden ist DHfK Leipzig in akuter Abstiegsgefahr. Die Sachsen sind in dieser Saison noch sieglos und stehen mit 2:22 Punkten auf dem letzten Platz. Der rettende Platz 16 ist schon drei Punkte weg.

Erst vergangenen Sommer hatte der Dessau-Roßlauer HV einen Kreisläufer in die erste Liga verloren - Tillman Leu wechselte zum ThSV Eisenach.