Versprätungen, Ausfälle und fehlende Informationen sind für Reisende im Dieselnetz Sachsen-Anhalts nichts Ungewöhnliches. Auch der RB50 ab oder nach Dessau ist betroffen. Nun hat das Verkehrsministerium dem Betreiber, „Start Mitteldeutschland“ eine klare Ansage gemacht.

Kein Einzelfall: Züge im Dieselnetz fallen derzeit häufig aus. Betroffen ist auch die Linie RB50 in Dessau.

Dessau/MZ. - Das Landesverkehrsministerium hat die Situation im sogenannten Dieselnetz Sachsen-Anhalt, an das auch der Dessauer Hauptbahnhof angeschlossen ist, als „sehr kritisch“ und „absolut unzureichend“ bezeichnet. Seit der Übernahme des Zugbetriebs durch das Verkehrsunternehmen „Start Mitteldeutschland“ vom insolventen Vorgänger Abellio kommt es im gesamten Dieselnetz zu Zugausfällen, Verspätungen und gestrandeten Passagieren, die ohne Information zurückbleiben.