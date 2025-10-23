EIL
Auch RB50 ab Dessau ist betroffen Verkehrsministerium nennt Ausfälle auf Dieselstrecken „kritisch und absolut unzureichend“
Versprätungen, Ausfälle und fehlende Informationen sind für Reisende im Dieselnetz Sachsen-Anhalts nichts Ungewöhnliches. Auch der RB50 ab oder nach Dessau ist betroffen. Nun hat das Verkehrsministerium dem Betreiber, „Start Mitteldeutschland“ eine klare Ansage gemacht.
Dessau/MZ. - Das Landesverkehrsministerium hat die Situation im sogenannten Dieselnetz Sachsen-Anhalt, an das auch der Dessauer Hauptbahnhof angeschlossen ist, als „sehr kritisch“ und „absolut unzureichend“ bezeichnet. Seit der Übernahme des Zugbetriebs durch das Verkehrsunternehmen „Start Mitteldeutschland“ vom insolventen Vorgänger Abellio kommt es im gesamten Dieselnetz zu Zugausfällen, Verspätungen und gestrandeten Passagieren, die ohne Information zurückbleiben.