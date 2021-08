Verkehr auf der A9 im Abschnitt Dessau rollt ruhig trotz Rückreisewelle und Stauprognosen

Dessau-Rosslau/MZ/AGE - Die Stauprognosen des ADAC sind am Wochenende auf der A9 nicht eingetroffen. Es ist trotz Rückreisewelle von acht Bundesländern aus den Ferien relativ ruhig geblieben im Autobahnabschnitt des hiesigen Bundesautobahnpolizeireviers zwischen Brehna und dem Fläming. Gekracht hat es in diesem Abschnitt am Samstag zweimal. Verletzt wurde niemand. Am Samstagmittag gegen 11.15 Uhr kollidierten zwei Pkw in Höhe des Abfahrt Ost bei Dessau seitlich miteinander. Bei dem beteiligten Pkw Skoda entstand Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs flüchtete vom Unfallort. Bis zum Sonntag konnte er von der Polizei nicht ermittelt werden.