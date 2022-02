Verdächtiger Koffer am Dessauer Polizeisportverein gefunden - Polizei bereitet Sperrung vor

Dessau/MZ - Aufregung am Mittwochmorgen in Dessau-Süd: Die stark befahrene Kreuzung B 185/ Heidestraße ist von der Polizei zeitweise gesperrt worden, nachdem vor dem Eingang des Polizeisportvereins ein herrenloser Koffer gesichtet worden war. Bislang ist unklar, ob von dem Gepäckstück eine Gefahr ausgeht. Daher wurden Experten vom Landeskriminalamt gerufen, die gegen Mittag in Dessau eintreffen sollen.

Wie Robin Schönherr, Sprecher der Polizeiinspektion Dessau der MZ sagte, könne es sein, dass die Kreuzung dann wieder gesperrt werden müsse. Der Koffer sei bislang unauffällig.

Bereits am Montag waren die Sprengstoffexperten des LKA in einer Kauflandfiliale in Wolfen aktiv geworden, nachdem eine Post-Mitarbeiterin ein verdächtiges Päckchen gemeldet hatte. Aus dem Paket habe es piepende und brummende Geräusche gegeben, außerdem sei es nicht abgeholt worden, sagte Schönherr. Letztendlich stellte sich der Verdacht, das Paket könnte gefährlich sein, als unbegründet heraus.