Verbotene Geradeausfahrt in Dessau - Seat-Fahrer erfasst 55-jährige Radfahrerin

Dessau/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Dessauer Puschkinallee ist am Mittwochmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Der 55-jährige Fahrer eines Seat hatte die Kleiststraße befahren und wollte an der Kreuzung Puschkinallee verbotenerweise geradeaus in die Heinz-Röttger-Straße einfahren. Dabei missachtete der Mann die Vorfahrt der 55-jährigen Radfahrerin. Diese war auf dem Radweg der Puschkinallee in Richtung Gropiusallee unterwegs.

Durch die Kollision kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich schwer im Kopfbereich. Durch Kräfte des Rettungsdienstes wurde die 55-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des Seat festgestellt, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und dann auch in einem Krankenhaus durchgeführt.